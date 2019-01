Guida ubriaco e si scontra con due auto: grave passeggera

Nel corso della notte del 27 gennaio i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti a Torrebelvicino sulla provinciale all’incrocio con via Prandina per un incidente stradale con feriti. Sul posto è stato deferito in stato di libertà ed è stata ritirata la patente a T.V., valdagnese 31 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica: il ragazzo, infatti, ha perso il controllo della propria auto, una BMW 116, ed è andato a scontrarsi con altre due auto.La ragazza che si trovava con lui a bordo è stata trasportata al locale Pronto Soccorso per alcune ferite, ma non risulta in pericolo di vita. Il tasso alcolemico è risultato parecchio elevato ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro per confisca.