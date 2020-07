Guida ubriaco e se la prende con i carabinieri: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella nottata odierna, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza, S.K, 25enne, di nazionalità tunisina, residente a Vicenza.

L’uomo, alle ore 01.00 circa, in via del Carso nel capoluogo, mentre si trovava alla guida della propria autovettura con a bordo un 50enne di nazionalità algerina e un 33enne di nazionalità tunisina, veniva sottoposto ad un controllo di routine nel corso del quale si accertava che presentava i sintomi tipici dello stato di ebbrezza.Il terzetto, sia durante la contestazione della violazione e nell’attesa del sopraggiungere del carro attrezzi, assumeva nei confronti dei militari un atteggiamento di protesta e provocazione tale da richiedere il supporto di due pattuglie della Sezione Volanti della Questura di Vicenza che, al termine, prendevano in custodia il 50enne nei confronti del quale pendeva un provvedimento di rintraccio per notifica atti.L’Autorità Giudiziaria berica e la Prefettura, informate dell’accaduto, valuteranno i conseguenti provvedimenti da adottare.