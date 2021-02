Guida completamente ubriaco ed esce di strada: vicentino denunciato

Sabato 6 febbraio, a Villaverla, una pattuglia della Tenenza dei Carabinieri di Dueville ha denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza un automobilista risultato con tasso alcolemico di quasi cinque volte oltre il limite consentito dalla legge.

La centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Thiene riceveva tramite 112 una segnalazione di un veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in Via Roma all’altezza del civico 100 nel comune di Villaverla e quindi ha inviato sul posto una pattuglia per verificare l’accaduto.

Appena giunti sul posto i militari di Dueville hanno constatato che si trattava di una fuoriuscita autonoma e, al momento di accertare se vi fossero dei feriti, hanno notato subito che il conducente (F.C. di Caldogno) ed unico occupante della Volkswagen Golf incidentata, che aveva riportato una piccola escoriazione alla fronte, evidenziava i classici segni riconducibili a chi ha fatto uso di bevande alcoliche. Hanno deciso quindi di sottoporlo al test mediante l’apparecchio etilometro in dotazione.

Le due prove hanno indicato 2,43 g/l e 2,41 g/l e per questo è scattata la massima sanzione prevista dalla Legge consistente nell’immediato ritiro e contestuale sospensione della licenza di guida, mentre l’auto non è stata sottoposta a sequestro in quanto di proprietà di persona estranea ai fatti.

L’uomo, inizialmente ha dichiarato che aveva bevuto due birre, poi quattro prosecchi, fatto sta che ora si ritrova indagato per il reato previsto dall’art. 186 c. 2 del codice della strada e la sua posizione è ora al vaglio della Autorità giudiziaria di Vicenza.

L’uomo è stato successivamente accompagnato al nosocomio di Vicenza da un suo familiare intervenuto sul posto.