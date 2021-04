Guerra del web: Mediaset e Sky 3 milioni per acquisire la vicentina Tviweb

Poco fa l’Agenzia Bloomberg ha battuto questa notizia: – ore 6,45 “Sky vuole acquisire il 51% del capitale di Tviweb, ed è pronto a mettere sul tavolo tre milioni di euro. In una lunga intervista rilasciata al Financial Times il noto editore australiano, Murdoch, tra le altre cose, analizzando il settore dell’informazione del nord est italiano, ha dichiarato che si tratta di un mercato estremamente interessante, con molte potenzialità di crescita, che i suoi analisti studiano da anni. Nel panorama nordestino Murdoch ha indicato nei New media e nella fattispecie la friulana Spaceweb e la veneta Tviweb le aziende gazzelle con maggiori potenzialità di sviluppo, ed è per questo che il suo Gruppo avrebbe intenzione acquisirne il pacchetto di maggioranza per creare una nuova web hub news nel Nord-Est. Sky conta di poter chiudere l’operazione in tempi rapidissimi.

Ma non è tutto perché su Tviweb avrebbero messo gli occhi da tempo anche i vertici di Mediaset, da sempre interessati al mercato dell’informazione on line in una delle zone più ricche e dinamiche del Paese. Mediaset pare non abbia nascosto però l’irritazione verso i decisi approcci del colosso australiano in Italia. Da fonti che non vogliono essere citate, Bloomberg ha anche appreso che a Mediaset non si vedrebbe di buon occhio l’irruzione del magnate in un mercato giudicato “domestico”. Il valore della transazione su Tviweb indicato da Murdoch (tre milioni di euro) non sembra comunque essere giudicata eccessiva dal Gruppo meneghino, per cui non si esclude un rilancio, che potrebbe innescare una guerra al rialzo, a tutto beneficio dell’attuale proprietà del network vicentino. “No comment” da parte della proprietà di via Montegrappa che si è resa irreperibile, sicuramente per non pregiudicare una trattativa che si preannuncia molto tirata, e foriera di sorprese. Preoccupazione è stata comunque espressa dal Cdr di Tviweb che ha chiesto immediato incontro alla proprietà.