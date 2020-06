Guerra dei tamponi: Veneto contro GIMBE

La Regione Veneto risponde alla Fondazione Gimbe che aveva diffuso uno studio in base al quale in alcune regioni (fra cui il Veneto) il numero di tamponi eseguito giornalmente sarebbe nettamente calato dal 23 aprile al 10 giugno. «Esaminando il periodo dal 23 aprile al 10 giugno, si legge nel rapporto, il trend dei tamponi totali risulta in consistente calo nelle ultime 2 settimane (complessivamente -12,6%). Il trend dei tamponi diagnostici è crollato del 20,7% in prossimità delle riaperture del 4 maggio, per poi risalire e precipitare nuovamente del 18,1% in vista delle riaperture del 3 giugno. Nell’ultima settimana si assiste a un lieve rialzo (+4,6%)».

Risponde la Regione Veneto con una nota stampa:

“In relazione alle valutazioni rese pubbliche oggi dalla Fondazione Gimbe, relativo a una presunta diminuzione dei tamponi per la diagnosi dell’infezione da Covid-19 che si sarebbe verificata in Veneto, la Regione precisa quanto segue: