Gruppo scout con 26 bambini bloccati per il torrente ingrossato: salvati dai pompieri

Alle ore 15:30 circa i vigili del fuoco sono stati allertati per soccorrere un gruppo scout, 26 bambini e 9 accompagnatori, in località Pra Longo nel comune di Val di Zoldo a Belluno. Il gruppo era rimasto bloccato su un sentiero nella località Al Bach a causa dell’ingrossamento, causato dalle forti piogge, di un torrente.

Il gruppo scout è stato recuperato in prossimità del torrente e accompagnato alla vicina colonia “Parrochia San Florian”. L’intervento è terminato alle 17 circa