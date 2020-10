«Gruppo Mastrotto vince il premio “Agenda 2020. I temi chiave per il lavoro” per aver trasformato i grandi valori in concretezza, portando avanti un progetto di inclusione lavorativa che ha integrato la diversità all’interno dell’azienda, rendendola parte attiva della realtà lavorativa». Con questa motivazione il Gruppo Mastrotto si è aggiudicato il riconoscimento promosso da SHR Italia, piattaforma di studi strategici e formazione, specializzata sui temi delle risorse umane e del lavoro. Un percorso durato un anno, che ha visto coinvolte le più importanti aziende italiane in incontri che si sono prefissi l’obiettivo di investigare i “temi chiave di innovazione”, creando un luogo comune di condivisione e arricchimento, di miglioramento e slancio verso il futuro del mondo del lavoro: occasioni di confronto con i responsabili del personale, finalizzati a comprendere come l’evoluzione sta impattando in quest’ambito e come stanno rispondendo al cambiamento le aziende più innovative.

Il progetto premiato riguarda l’inclusione lavorativa e sociale e si inserisce nel più ampio People, Next Level, una strategia messa in campo da Gruppo Mastrotto con l’obiettivo di mettere sempre più al centro il proprio capitale umano, accrescendo il benessere individuale dei lavoratori, incrementando il loro coinvolgimento nell’azienda. Partendo da un’esigenza concreta Gruppo Mastrotto ha, quindi, sviluppato un percorso dedicato alle persone disabili in età lavorativa che ha visto l’inserimento stabile e continuativo in azienda di quattro nuovi collaboratori e la realizzazione di un vero e proprio reparto produttivo per l’assemblaggio di campionari di pelle. Obiettivo ultimo, oggi compiuto e realizzato, è stato dare vita ad un reparto con un livello di produttività definita da obiettivi precisi ed in grado di essere sostenibile nel tempo.

Il riconoscimento è stato assegnato all’azienda per essersi distinta in attività di innovazione e per la capacità di diffondere una nuova cultura dei diritti e buone pratiche in relazione ai temi di diversity e inclusion. Il premio è stato consegnato nel corso di un evento denominato “Agenda 2030. Il lavoro cambia” che si è svolto lo scorso 6 ottobre a Padova presso il Palazzo della Ragione. In questo contesto, Gruppo Mastrotto si è distinto per l’attenzione che da sempre dimostra nei confronti dei propri lavoratori e perché ha saputo promuovere i valori dell’accoglienza, del confronto e della valorizzazione della diversità, avviando un progetto di inclusione lavorativa che ha consentito alle persone con disabilità di realizzarsi umanamente e professionalmente, interagendo in maniera costruttiva con l’azienda e i colleghi. Questa integrazione ha, inoltre, giovato anche al resto dei dipendenti, stimolando il loro senso di appartenenza e invogliandoli a sostenere i nuovi colleghi, condividendo con loro valori ed esperienze.