Gruppo Mastrotto: 100mila euro alla Fondazione San Bortolo Onlus e assicurazione sanitaria per i dipendenti

Gruppo Mastrotto, prima azienda conciaria in Europa, ha scelto di supportare la Fondazione San Bortolo, associazione senza scopo di lucro attiva nella raccolta fondi a favore dell’ospedale vicentino, e di contribuire al contrasto dell’emergenza sanitaria COVID-19, donando 100mila euro utili per l’acquisto di materiali utili alla protezione del personale sanitario e di strumentazioni mediche destinate all’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

La donazione si inserisce in un’iniziativa più ampia che, grazie al contributo di privati e aziende, ha portato la Fondazione a raccogliere fino a oggi oltre 2 milioni di euro. Di questi, circa 500mila euro sono stati impiegati per l’acquisto di materiale protettivo per il personale sanitario, mentre il restante sarà utilizzato per comprare macchinari e strumentazioni, come i ventilatori polmonari, indispensabili per il trattamento dei malati.

«Siamo grati al Gruppo Mastrotto per questo importante contributo – commenta il Presidente della Fondazione, Franco Scanagatta – che porta a oltre 2 milioni di euro la cifra che la Fondazione San Bortolo è riuscita a raccogliere per far fronte a questa emergenza e che rappresenta certamente un atto di attenzione al proprio territorio e di coraggio, se teniamo conto dell’impatto anche economico che l’epidemia di COVID 19 sta avendo, e avrà, su tutto il comparto produttivo. Non è la prima volta che il Gruppo è vicino a noi e all’Ospedale di Vicenza e anche in questa occasione non ci ha fatto mancare il suo appoggio. Il nostro augurio è che questa donazione, come quelle di altre aziende che ci stanno supportando, possa essere di esempio e incentivare altre realtà industriali del territorio, ciascuna per le proprie possibilità, a sostenerci. Abbiamo già impiegato 500mila euro nell’acquisto di materiale protettivo per il personale sanitario, dalle mascherine, ai guanti, ai camici e sono in arrivo anche macchinari fondamentali per l’assistenza ai pazienti come i ventilatori polmonari. Il generoso contributo di Gruppo Mastrotto, unito a quello di tutti i soggetti che a vario titolo ci stanno sostenendo, sono certo che ci aiuterà a superare, tutti insieme, questo momento difficile».

Un’attenzione particolare, poi, è stata riservata da Gruppo Mastrotto ai propri dipendenti che potranno usufruire di un’assicurazione sanitaria specifica in caso di diagnosi positiva al COVID-19. Oltre a un indennizzo economico, l’assicurazione prevede anche la copertura dei trasporti dalla propria abitazione all’ospedale o ad altro istituto di cura, follow up sanitario a seguito del ricovero, supporto per la gestione famigliare tra cui l’invio di un collaboratore domestico, l’assistenza di eventuali figli minorenni e la consegna della spesa a domicilio.

«In questo particolare e delicato momento storico il CdA del Gruppo Mastrotto ha voluto manifestare la vicinanza e il supporto ad una delle eccellenze della nostra Regione, l’Ospedale San Bortolo di Vicenza, che come tutte le strutture ospedaliere del Paese è impegnato in prima linea contro il virus. Lo abbiamo fatto, come in altre occasioni, attraverso la Fondazione San Bortolo Onlus e la raccolta fondi da essa avviata – spiega Chiara Mastrotto, Presidente del Gruppo Mastrotto -. Come azienda ci siamo sempre impegnati, nello spirito dei nostri fondatori Bruno e Santo, a sostenere le realtà locali rispondendo a diverse esigenze, che fossero sanitarie, sociali o culturali, e credo che, a maggior ragione in circostanze di emergenza come quella che stiamo vivendo, il mondo imprenditoriale debba essere vicino al proprio territorio, manifestando solidarietà e sostegno. Sul fronte interno abbiamo voluto tutelare il più possibile i nostri dipendenti in un momento così difficile e la stipula di questa assicurazione va proprio in questa direzione. È il momento di serrare i ranghi, di fare tutto ciò che è possibile per uscire rapidamente dall’emergenza, per poi ripartire con forza e determinazione non appena le condizioni lo consentiranno».