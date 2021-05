Gruppo di giovani fuma erba nel campo: segnalati come consumatori

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nel pomeriggio di ieri, alle 16, a Thiene, in un campo vicino a via Martiri delle Foibe, la polizia locale ha segnalato per consumo di sostanze stupefacenti un intero gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 21 anni.

La locale era intervenuta sul posto a seguito della segnalazione di un locale cittadino, che aveva visto il gruppo di giovani nascondersi dietro alcuni alberi. Una volta raggiunto il gruppo di ragazzi, durante le procedure d’identificazione ad uno di loro è caduto un involucro, contenente marijuana, dalla tasca. A quel punto, anche gli altri hanno collaborato ed estratto dalle tasche ciò che stavano detenendo: tra tutti, circa 10 grammi di marijuana, assieme ai grinder utilizzati per tritarla. Tutto il gruppo è stato segnalato alla Prefettura per assunzione di sostanza stupefacente.