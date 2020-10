Gruppo amministrazione pubblica di Brendola: ok ai conti consolidati

Conti consolidati in ordine a Brendola. Durante il Consiglio comunale dello scorso 1° ottobre è stato approvato il documento che consente di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico dell’attività svolta dal Comune di Brendola attraverso le proprie partecipate.

“Siamo soddisfatti per l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’anno 2019 da parte del Consiglio comunale” – queste le parole del Sindaco Bruno Beltrame e dell’Assessore alle finanze Giuseppe Rodighiero.

Il bilancio consolidato, infatti, unisce in un unico documento i risultati di esercizio delle aziende partecipate e il rendiconto del Comune di Brendola, dopo opportune rettifiche delle operazioni infragruppo. E la sua approvazione misura l’efficienza e l’efficacia dall’amministrazione pubblica locale. Con il Comune di Brendola le società del Gruppo sono: Agno Chiampo Ambiente S.r.l. per il 17,99%, Acque del Chiampo S.p.A. per l’1,46% ed Esco Berica S.r.l. per l’8,97%. “Il documento evidenzia – commenta l’assessore Rodighiero – un equilibrio consolidato tra impieghi e fonti e un risultato consolidato di esercizio positivo. Il sistema costituito dal nostro Comune di Brendola e dagli organismi consolidati è quindi assolutamente sano e produce utili impiegati in investimenti e in servizi a favore della comunità”. “Il voto favorevole in Consiglio comunale – conclude l’assessore Rodighiero – permette di attribuire alla nostra Amministrazione uno strumento per monitorare con maggiore efficacia il nostro gruppo, in nome della trasparenza amministrativa, elemento essenziale dell’attività amministrativa.”

IL COMMENTO DI AGNO CHIAMPO AMBIENTE

“La costante conferma dei risultati positivi dei bilanci di Agno Chiampo Ambiente – spiega il presidente Alberto Carletti – ha comportato la capitalizzazione della società, arrivata ad oggi a ben 3,8 milioni di euro contro i 128.000,00 euro del 2009. Il bilancio aziendale positivo è il risultato di un anno impegnativo sotto il profilo degli investimenti e delle scelte strategiche, finalizzate allo sviluppo impiantistico: esso ha comportato l’assorbimento di importanti risorse economiche, che ha permesso di mantenere inalterate le tariffe ai Comuni soci per dieci anni”.

IL COMMENTO DI ACQUE DEL CHIAMPO

Acque Del Chiampo, tramite l’intervento del delegato Maurizio Fabris, commenta: “Il Comune di Brendola detiene la partecipazione dell’1,46% del capitale sociale di Acque Del Chiampo SpA che rappresenta, al nominale, il valore di 482.374 euro ed una frazione di patrimonio netto, determinata al 31/12/2019, del valore di 821.383 euro. Il bilancio dell’esercizio 2019 è stato regolarmente approvato dall’assemblea degli azionisti Comuni soci. L’amministrazione comunale di Brendola, dopo avere effettuato l’esame della documentazione posta a disposizione dalla società, ha espresso il voto favorevole all’approvazione del documento. L’esercizio ha chiuso con un risultato positivo di 2.623.349 euro, allineato al risultato positivo dell’esercizio precedente e maggiore delle attese programmate nella revisione di budget periodicamente presentata ed approvata dall’organo amministrativo della società”.

Il giudizio espresso sul bilancio dagli organi di controllo, il collegio sindacale e società di revisione è stato positivo, senza evidenza di alcuna riserva o richiamo di informativa.

Il valore della produzione ha raggiunto l’importo di 49.085.434 euro costituito per il 58% (28,7 milioni di euro) da ricavi del sevizio di depurazione e fognatura industriale, 32% (15,7 milioni di euro) da ricavi per servizio di acquedotto civile ed industriale, 10% (4,9 milioni di euro) da altri ricavi dettagliati nel documento di bilancio. Il margine operativo lordo è risultato in 4.097.610 euro pari a circa il 10% del valore della produzione, mentre il risultato economico dell’esercizio, determinato al netto di oneri finanziari ed imposte, si è attestato al 5,34% del valore della produzione. L’autofinanziamento prodotto dall’attività caratteristica, così come rilevabile dal rendiconto finanziario, è risultato di 16.482.803 euro impiegato per: 11.027.268 euro nella realizzazione di nuovi investimenti; 3.000.114 euro il rimborso di debiti a lungo termine ( Obbligazioni Hydrobond), 524.775 euro la distribuzione di utili agli azionisti, Comuni soci. Tutti gli indici di bilancio, economici, finanziari e patrimoniali, come determinati nel documento, si confermano positivi, in linea con le risultanze degli esercizi precedenti. Per il Consiglio di Amministrazione, Santina Volpato ha rappresentato l’organigramma aggiornato di recente. Con le recenti dimissioni del Direttore Generale il presidente Renzo Marcigaglia ha assunto le funzioni di Direzione Generale ed Amministrativa, oltre alla delega ambientale. Per dare continuità operativa all’azienda, mediante procura notarile sono state assegnate a professionalità interne la Delega sulla sicurezza all’ing. Nicola Zulli ed in materia di atti e contratti ai Dirigenti ingg. Giovanni Stevan e Umberto Rizzato; la delega ambientale specifica per le discariche è stata attribuita al dott. Darteni, per la sua comprovata esperienza pluriennale di professionista. Il coordinamento dell’area Generale ed Amministrativa a supporto diretto del Presidente Marcigaglia è stato istituito l’Ufficio di Presidenza in capo all’ing. Andrea Chiorboli. L’ing. Chiorboli, delegato dal Presidente, ha rappresentato brevemente le linee di intervento che hanno una ricaduta sul territorio di Brendola riguardanti: gli interventi strategici di collegamento della rete idrica con fonti di approvvigionamento più sicure e a ZERO PFAS; inoltre prosegue l’adeguamento delle reti di fognatura nelle zone urbane prevedendo la separazione delle acque meteoriche dagli scarichi dei reflui civili.