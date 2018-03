GRUMOLO D.A. – Un botto e poi il fuoco: incendiata un’auto in un cantiere

Un forte botto e poi il fuoco: un’auto in fiamme nella notte, in un cantiere edile. I residenti di via Santa Scolastica a Grumolo delle Abbadesse, svegliati dalla forte esplosione, hanno allertato i vigili del fuoco stanotte alle 4.45, per l’incendio di un piccolo veicolo commerciale. In un vicino cantiere edile era scoppiato un incendo. All’arrivo della squadra un Fiat Doblo parcheggiato fuori dal cantiere era completamente avvolto dalle fiamme. I pompieri hanno spento il rogo, che oramai aveva completamente bruciato l’auto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.