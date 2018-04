GRISIGNANO – Prende fuoco furgone in autostrada (FOTO)

Alle 7.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 poco dopo il casello di Grisignano in direzione Milano per l’incendio di un furgone cassonato. L’autista di una ditta rodigina di manutenzione del verde, che viaggiava con due colleghi, si è accorto del malfunzionamento del furgone accostando in corsia di emergenza. Appena scesi hanno notato il fumo avvolgere il furgone e subito dopo le fiamme. I pompieri intervenuti con due mezzi uno da Vicenza e uno da Padova hanno spento l’incendio, che ha completamente distrutto il furgone. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.