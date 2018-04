GRISIGNANO – Motoscafo di 10 metri si rovescia in A4, disagi e rallentamenti

PER LE NOTIZIE DALL’EST VICENTINO ISCRIVITI AL GRUPPO TORRI - CAMISANO - GRISIGNANO - EST VICENTINO NOTIZIE

Un motoscafo di quasi 10 metri si è rovesciato in autostrada stamattina poco prima delle 11. I vigili del fuoco sono intervenuti tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia perchè un’ imbarcazione da competizione era finita rovesciato sulla carreggiata insieme al fuoristrada che trainava il carrello: illesi i due occupanti. I pompieri, intervenuti da Padova con due automezzi tra cui l’autogru, hanno messo i mezzi in sicurezza e provveduto al recupero del motoscafo da competizione Tullio Abbate di oltre 9 metri, che i nuovi proprietari veneziani stavano trasferendo da Vicenza. Rallentato il traffico autostradale che è stato canalizzato su due corsie durante il recupero della barca e del fuoristrada. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.