GRISIGNANO DI ZOCCO – Rondine impigliata nella plastica liberata dai pompieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Grisignano di Zocco per liberare una rondine rimasta impigliata con l’ala in un pezzo di nylon su un cornicione della stazione ferroviaria. Ad accorgersi alcuni utenti della stazione che hanno chiamato il 115. I pompieri hanno recuperato l’uccello, portandolo in sede dove è stato controllato e dopo averlo fatto bere è stato liberato, riprendendo subito il volo.