GRISIGNANO DI Z. – Le fabbriche di Marchionne e il NordEst

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

Nei suoi 14 anni alla guida della FIAT Sergio Marchionne ha risollevato le sorti della più importante realtà industriale italiana , ridando dignità e valore ad una azienda che negli anni Ottanta valeva ancora tra il 3 e il 5% del Pil nazionale, ma che sembrava destinata ad un lento e inesorabile declino. Come ci è riuscito? Partendo dalle fabbriche: efficienza dei processi e dell’organizzazione, prima ancora di pensare a nuovi prodotti. E le nostre fabbriche? Come stanno affrontando il cambiamento che va sotto il nome di Industria4.0? Come si concilia la digitalizzazione dei processi con il ruolo delle persone all’interno del nostro tessuto manifatturiero?

Di questi temi se ne parlerà assieme a Paolo Bricco, profondo conoscitore della storia industriale italiana, domenica 25 novembre (ore 15.00, Considi Accademy, via De Gasperi 63, Grisignano di Zocco – Vicenza) in occasione della quarta edizione di “Open Factory”.

Bricco, inviato speciale del Sole 24 Ore, autore di inchieste, reportage e analisi sull’industria manifatturiera europea e internazionale e le politiche industriali, sarà ospite di Considi per presentare il suo ultimo libro “Marchionne lo straniero” (Rizzoli editore) e per raccontare questa trasformazione confrontandola con quanto sta accadendo nelle imprese italiane e del nordest, in particolare.

Assieme a lui si confronteranno tre voci rappresentative del tessuto industriale ed economico nordestino: Gian Carlo Ferretto, presidente di Ferretto Group, e già presidente di Confindustria Vicenza e Confindustria Veneto, Giorgio Santini, già segretario della CISL e Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi.

Open Factory è il più importante opening di cultura industriale e manifatturiera, giunto alla sua quarta edizione.

Dopo l’incontro dibattito Considi aprirà il suo laboratorio Gear Factory su Industria4.0, dove verrà simulato il percorso Lean Transformation svolto nelle aziende.