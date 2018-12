GRISIGNANO – A4 di sangue: pauroso scontro tra 3 tir, 1 morto

Alle 11:15 circa i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Vicenza ovest e Grisignano in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: deceduto un autista. I pompieri accorsi da Vicenza con due squadre e il funzionario di servizio hanno messo in sicurezza i mezzi. Niente da fare, nonostante i soccorsi, per l’autista del terzo mezzo, dichiarato morto dal personale medico del Suem 118. Illesi gli altri due. Sul posto il personale dell’autostrada e la polstrada per i rilievi. Il traffico è stato canalizzato su una sola corsia. Intervento tuttora in corso. L’incidente ha provocato 5 km di coda e la chiusura del casello di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia.

