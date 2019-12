Greta Thunberg ‘Persona dell’Anno’ di Time

(ANSA) Greta Thunberg e’ la ‘Persona dell’Anno’ di Time. La sedicenne ha conquistato la copertina che dal 1927 ogni dicembre il magazine americano attribuisce alla persona che, nel bene o nel male, ha segnato l’anno che sta per concludersi. Greta ha battuto il presidente Donald Trump, la speaker della Camera Nancy Pelosi, la ‘talpa’ che ha messo in moto la procedura per l’impeachment contro il presidente e i manifestanti di Hong Kong. Greta, che oggi ha parlato alla Cop 25 di Madrid, e’ la piu’ giovane Persona dell’Anno di Time.La copertina di Time saluta “il potere della gioventù” in una foto che mostra Greta in piedi su uno scoglio battuto dalle onde. “Per aver suonato l’allarme sulla relazione predatrice dell’umanità con l’unica casa che abbiamo” e “per aver mostrato cosa succede quando una nuova generazione prende la guida”, Greta Thunberg è la Persona dell’Anno di Time per il 2019 scrive la rivista, secondo cui la ragazzina “e’ riuscita a trasformare vaghe ansie sul futuro del pianeta in un movimento mondiale che chiede un cambiamento globale”.

In altre sottocategorie, Time ha scelto “i funzionari dello stato” che hanno testimoniato a Capitol Hill nelle audizioni per impeachment di Trump come “Guardiani dell’anno”. Bog Iger di Disney e’ “l’uomo d’affari dell’anno”, mentre la squadra di calcio femminile a stelle e strisce e’ stata scelta come “atleta dell’anno” e la 31enne cantante e attrice Lizzo e’ la “entertainer dell’anno”.