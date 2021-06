Green Pass dal 1° luglio: via libera per l’app IO e Draghi vuole anticiparlo

E’ arrivato il via libera da parte del Garante della Privacy all’App “io” dopo l’implementazione delle modifiche da parte di PagoPA a seguito delle osservazioni formulate dall’Autorità nel Provvedimento emesso lo scorso 9 giugno 2021.

Domani pomeriggio si terrà il Cdm per il green pass italiano che dovrebbe dare il via libera al green pass italiano. Il via libera al certificato per consentire gli spostamenti fra i Paesi europei (appartenenti all’Unione) è previsto per il prossimo primo luglio, ma il governo italiano vuole anticipare ed è orientato ad imprimere un’accelerazione, che dovrebbe avvenire proprio domani in Cdm.

Il certificato, lo ricordiamo, potrà essere sia in formato digitale che cartaceo. Consisterà in un QR Code che attesta una delle tre condizioni già note:

-esser vaccinati contro il Covid (con una o due dosi)

-essere guariti dal virus

-essere risultati negativi a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. In questo modo si potrà viaggiare nell’UE senza essere doversi sottoporre a quarantena e tamponi all’arrivo.