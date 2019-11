“Green compost”, un aiuto naturale per la terra: l’economia circolare arriva a Brendola

In arrivo a Brendola la distribuzione gratuita di compost per tutti i cittadini: si tratta della possibilità di ritirare gratuitamente, presso l’ecocentro comunale, l’ammendante compostato verde (comunemente noto con il nome di “compost”) da utilizzare per la cura di piante e fiori del proprio giardino. Un nuovo servizio gratuito a km 0 a favore della sostenibilità ambientale, offerto a tutti i cittadini di Brendola, grazie all’iniziativa che Agno Chiampo Ambiente ha posto in essere per i 22 Comuni serviti dalla società. Agno Chiampo Ambiente è, infatti, tra i primi gestori del ciclo integrato dei rifiuti in Italia ad introdurre il “Green Compost”. Nel 2018 l’azienda ha raccolto 6.400 tonnellate di rifiuto verde. L’inizio della lavorazione del compost nell’impianto risale alla scorsa primavera e da lunedì 4 novembre prenderà il via la distribuzione del primo lotto di prodotto finito. “Il Green Compost – spiega il Sindaco Bruno Beltrame – è un prodotto realmente a km 0, in quanto proveniente dall’impianto di compostaggio Agno Chiampo Ambiente di Arzignano, dove avviene un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato degli scarti e rifiuti di origine vegetale, derivanti prevalentemente dal territorio servito dalla società e in particolare dagli ecocentri.”. Per portare a casa il compost, è sufficiente che il cittadino si rechi all’ecocentro comunale Brendola-Montecchio di via Calesella con un secchiello con cui prelevare l’ammendante da un cassone fornito da Agno Chiampo Ambiente. Sul cassone sono riportate anche le caratteristiche del prodotto, per far sì che venga utilizzato nel modo più adeguato e soltanto per le colture indicate. “Il Comune – afferma il sindaco Bruno Beltrame – continua la sua campagna di informazione e adozione di pratiche virtuose, anche di carattere educativo, tesa a promuovere la cultura ambientale, sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata e sui vantaggi del compost. Per gli utenti i vantaggi sono innanzitutto di natura economica, in quanto come detto il compost è fornito gratuitamente, ma anche di natura pratica e ambientale. Si tratta a tutti gli effetti di un esempio di economia circolare e di riciclo dei rifiuti – conclude il Sindaco – con il vantaggio che per l’utilizzatore finale il prodotto è totalmente gratuito”.