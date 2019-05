Grave incidente stamane: perde la vita una donna

Gravissimo incidente stamane alle 7.30 a Sandrigo. Una donna di 78 anni, Ornida Vanin, di Cismon del Grappa, ha perso la vita in seguito ad uno scontro fatale con un camion.

La donna era alla guida di un Fiat Fiorino Qubo e stava percorrendo via Della Repubblica SP 248 con direzione Vicenza, nel tratto ascendente del ponte sul torrente Astico. Per cause in corso di accertamento, ha deviato progressivamente la propria traiettoria verso il centro della carreggiata andando ad invadere parzialmente l’opposta corsia di marcia e non è riuscita ad evitare l’impatto con un camion Volvo condotto da M.S. 39enne sloveno, che stava procedendo nel senso di marcia opposto.

A seguito dell’urto frontale, l’auto è rimbalzata indietro per fermarsi, trasversalmente alla carreggiata ed occupandola parzialmente, a circa 20 metri dal punto d’urto. Inutile il tentativo di rianimare la conducente da parte dei Sanitari SUEM, intervenuti con auto medica ed un’ambulanza dall’Ospedale Civile di Vicenza, poichè alle ore 08:00 la donna decedeva. Intervenute 3 pattuglie della polizia locale per rilievo del sinistro e regolazione traffico nonchè una squadra dei Vigili del Fuoco di Vicenza per la messa in sicurezza dell’area del sinistro.