Coppia in fuga dopo furto di Rolex si schianta: lei muore, una seconda automobilista rimane ferita

In aggiornamento

Alle 12:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in Monte Asolone a Bassano del Grappa per un incidente tra due auto: deceduta una giovane donna rumena di 29 anni, ferita un’altra. In base ad una prima ricostruzione, una coppia a bordo di un’auto Ford Fiesta stava fuggendo dopo aver rubato un Rolex da 23 mila euro ed ha attraversato un incrocio semaforico dopo un sorpasso azzardato quando stava per accendersi il rosso. L’auto si è scontrata violentemente contro una Renault Clio guidata da una donna rimasta anch’essa ferita. La 29enne si trovava seduta sul sedile posteriore, dietro il complice alla guida. E’ stata sbalzata fuori dall’auto e schiacciata dalla stessa. L’uomo che si trovava con lei ha cercato di fuggire ma è stato fermato e sottoposto ad interrogatorio. Su di lui pende l’accusa di omicidio stradale.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da sotto una Ford Fiesta rovesciata su un fianco, la donna 29 enne. Il medico del Suem nonostante i soccorsi ha dovuto constatare la morte della donna. Ferita l’autista della Renault Clio, che è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 13:30.