Grave incidente: muore 49enne, ferito altro conducente positivo all’alcoltest (FOTO)

Domenica sera alle 22.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Badia a Camisano per lo scontro tra due auto: deceduto il conducente di una Fiat Uno, Fabio Riello, 49enne operaio, residente a Camisano. Ferito il conducente della Bmw, E.S. 29enne, operaio anch’egli residente a Camisano, portato in ospedale per ulteriori accertamenti medici.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza. Dai primi accertamenti svolti dai militari dell’Arma è emerso che l’autovettura condotta dal Riello, mentre percorreva via Zuccola giunta all’incrocio con via Badia, ometteva di dare la precedenza al veicolo condotta da E.S.. A seguito del violento urto il veicolo condotto da Fabio Riello veniva sbalzato nel fossato adiacente la sede stradale provocando il decesso del conducente a seguito delle gravi lesioni riportate.

Il conducente dell’altra autovettura, sottoposto alle verifiche del caso, è risultato in stato di ebbrezza alcolica (quantificata in g/l 1.7), motivo per il quale è stato indagato a piede libero per la conseguente violazione oltre a quella di omicidio stradale.

I pompieri accorsi da Vicenza hanno messo in sicurezza le vetture tra cui la Fiat Uno, sbalzata nel fossato contro il muretto di un terrapieno dell’ingresso di un’abitazione. Nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM 118 ha dovuto dichiarare la morte di un giovane alla guida dell’utilitaria. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.