Grave incidente in autostrada fra Vicenza e Verona: feriti e traffico in tilt

In aggiornamento

Diversi chilometri di coda sono segnalati in autostrada A4 direzione Verona per un incidente in prossimità del casello di Soave. Si tratta di un grave incidente nel quale sono stati coinvolti diversi mezzi. Sarebbero almeno 6 i veicoli coinvolti fra cui un furgone che si è ribaltato contro il guard rail. Sul posto i vigili del fuoco, ambulanze e l’eliambulanza da Verona.

Secondo le prime informazioni il conducente del furgone avrebbe perso il controllo del mezzo fra San Bonifacio e Verona Est, andando a ribaltarsi contro un guardrail e coinvolgendo in un tamponamento a catena un Tir, due auto e un altro furgone. Fortunatamente le condizioni del conducente del furgone non sarebbero gravi (è stata chiamata l’eliambulanza per precauzione). L’uomo è stato liberato dall’abitacolo.

Sono state chiuse la seconda e la terza corsia e il traffico è aperto per il momento solo sulla prima corsia.

Il traffico è bloccato già all’altezza di Locara, poco dopo Montebello. Si consiglia l’uscita a Montebello per chi proviene da Vicenza.