Scontro auto-moto a Noventa: gravissimo motociclista

Grave incidente oggi a Noventa Vicentina in via Capo di Sopra all’incrocio con via Monte Berico (poco prima dell’ospedale). Un uomo di 57 anni (L.S.) a bordo una motocicletta Yamaha stava procedendo dalla rotatoria di San Feliciano verso il centro di Noventa. In direzione opposta sopraggiungeva una FIAT 500 L condotta da una donna residente a Noventa (S.F. di 60 anni). Per motivi in corso di accertamento, la 500 avrebbe invaso la corsia opposta. Inevitabile lo scontro quasi frontale. La moto ha colpito il veicolo nell’angolo anteriore sinistro. Il 57enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza. L’uomo si è ferito gravemente (diversi traumi) tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso da Treviso per trasportarlo all’ospedale San Bortolo di Vicenza in terapia intensiva dopo una iniziale stabilizzazione al pronto Soccorso di Noventa. La viabilità è rimasta bloccata per circa un’ora. Sul posto la Polizia Locale del Basso Vicentino con due pattuglie per i rilievi del caso la deviazione del traffico.