Grandine su diverse zone del Veneto – Le previsioni

Maltempo nel pomeriggio in diverse zone del Veneto. Segnalazioni di criticità arrivano dal Bellunese, e dalla zona pedemontana Vicentina e Trevigiana (la foto si riferisce a Pugnello di Arzignano).

“Temporali e grandine stanno colpendo buona parte dell’ alta Marca da Maser fino a Crocetta, Vidor Valdobbiadene e poi anche la zona di Miane e Follina” scrive la pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana.

Sempre dalla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana: ” Coltivazioni ancora una volta duramente colpite da pioggia torrenziale, vento e grandine.

Foto di Federico Dal Pos”

LE PREVISIONI ARPAV

venerdì 11

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Schiarite anche ampie sui settori dolomitici, irregolarmente nuvoloso altrove con schiarite più ampie dalla serata. Sulle zone prealpine, pedemontane e sulla pianura centro-settentrionale probabilità di precipitazioni fino a medio-alta (50-75%) con fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale; sulla pianura meridionale probabilità un po’ minore. Calo dell’instabilità ed esaurimento dei fenomeni verso sera. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Tempo previsto

sabato 12. Condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo tratti di velatura di passaggio al mattino, possibile modesta attività cumuliforme durante le ore centrali in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Generalmente assenti.

Temperature. Minime stazionarie, massime in aumento.

Venti. In pianura al mattino deboli occidentali, poi variabili. Sulla costa venti a regime di brezza. In quota dai quadranti settentrionali da moderati a tesi nel corso del pomeriggio.

Mare. Calmo.

Previsione Altezza Onde

domenica 13. In prevalenza soleggiato, salvo sviluppo di possibili modesti cumuli durante le ore centrali sui rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, con valori che si porteranno sopra le medie del periodo.

Venti. In pianura deboli variabili, sulla costa a regime di brezza. Dalla sera rinforzo dei venti dai quadranti orientali fino a risultare a tratti tesi sulla costa a fine giornata. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare. In prevalenza calmo, poco mosso dalla sera.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

lunedì 14. Permangono condizioni di tempo stabile seppur con tratti di nuvolosità irregolare sulle zone montane e interne della pianura, sulla costa in prevalenza soleggiato. Clima ventoso in pianura, specie al mattino, per ingresso di venti dai quadranti orientali in attenuazione nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane; massime in generale diminuzione localmente anche marcata, salvo in alta quota dove aumenteranno.

martedì 15. Permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo, salvo in quota dove risulteranno stazionarie; massime in ripresa. In pianura venti deboli/moderati dai quadranti orientali.