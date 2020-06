Grandine in Valpolicella: danni nei campi

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Maltempo nel veronese sabato sera con un violento nubifragio che si è abbattuto in città e provincia. In particolare, nella Valpolicella bassa, un’insistente grandinata ha colpito a macchia di leopardo la campagna con danni alle ciliegie mature non ancora raccolte e ad alcuni vigneti.

I danni sono in via di quantificazione da parte dei tecnici di Coldiretti Verona ma le produzioni vitivinicole tipiche della zona sono considerate salve.

“Ci sono vigneti colpiti a macchia di leopardo a San Pietro in Cariano, San Floriano e Pedemonte ma non si può ancora fare una previsione della situazione. Per la quantificazione dei danni si deve attendere il miglioramento delle condizioni atmosferiche”, evidenzia Giovanni Aldrighetti, presidente Coldiretti di Marano di Valpolicella e della consulta vitivinicola provinciale.