Grandi navi: Camera, via libera definitivo al decreto

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

Il provvedimento è stato approvato ieri con 370 voti a favore, 16 contrari (i deputati di L’Alternativa c’è) e 29 astenuti (i deputati di Fdi).