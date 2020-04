Grande Fratello Vip, la vicentina Paola Di Benedetto vince e dona il montepremi alla Protezione civile

Paola Di Benedetto vince la quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. L’infleuncer vicentina ha battuto nella finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini Paolo Ciavarro con il 56% delle preferenze al televoto. In un epilogo mai visto per le restrizioni dovute al contagio da coronavirus la vincitrice non ha potuto ricevere gli abbracci degli altri coinquilini, ma ci ha tenuto a precisare: “Darò l’intero montepremi (100mila euro ndr) in beneficenza”.