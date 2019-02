Grande festa per i 105 anni di Ida Maria

Istituto Salvi, grandi festeggiamenti per un’ospite che ha compiuto 105 anni

Grandi festeggiamenti, ieri pomeriggio all’istituto Salvi, per i 105 anni di Ida Maria Lucatello, che non ha fatto mistero del suo segreto di longevità: “Meso goto pien de vin alla volta, sopratuto rosso, ma va ben anca bianco, basta che el sia vin”.

A portarle gli auguri dell’amministrazione comunale è stata l’assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino.

Nata a Piazzola sul Brenta il 31 gennaio 1914, la signora Lucatello ha avuto tre sorelle, di cui una vissuta fino a 102 anni, e tre figli: Marisa, Pietro e Gianni. Ida Maria è stata orafa, professione che ha svolto fino alla pensione.

Una delle sue passioni sono stati i viaggi. La signora Ida racconta di aver viaggiato in nave e che dall’areo ha visto tutta l’Italia. E’ stata in Spagna, in Grecia e ha girato molto l’Italia soprattutto in compagnia di una delle sorelle. Ha partecipato a numerosi soggiorni climatici per anziani e, ogni qualvolta ce ne fosse stata l’occasione, a gite organizzate da gruppi di pensionati.

Tra le altre sue passioni, il gioco del Lotto, le carte, la lettura, i cruciverba. Amava molto anche andare al mercato e fino a non molto tempo fa chiamava il taxi in autonomia per farsi accompagnare.