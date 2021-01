Grande danza, in diretta e in pratica, al Tcvi

È ancora la danza, la grande danza, la protagonista indiscussa sul palcoscenico del Teatro Comunale di Vicenza, anche se mediata dallo schermo dei dispositivi digitali; come già annunciato, il prossimo sarà un appuntamento imperdibile, per gli appassionati di danza contemporanea e della buona musica: si tratta di tre appuntamenti, un’originale “classe” tenuta dai danzatori della compagnia brasiliana Grupo Corpo, una delle più acclamate a livello internazionale trasmessa – in esclusiva per il pubblico del TCVI – venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 gennaio dalle 18.00 alle 19.00, in diretta streaming dal Brasile, dallo studio di prova di Belo Horizonte dove la compagnia è attualmente impegnata con la nuova creazione.

La “classe” per il Teatro Comunale di Vicenza è strutturata in tre lezioni di danza online, gratuite ed aperte a tutti, visto che non richiedono una particolare preparazione specifica; l’obiettivo è quello di divertirsi imparando qualche passo ispirato al repertorio della compagnia, che proporrà coreografie di spettacoli diversi per ognuna delle tre giornate (nell’ordine da “Sem Mim”, “Benguele” e “Parabelo”). Il divertimento nello stile Grupo Corpo è assicurato, con la loro gestualità caratterizzata da movimenti fluidi, splendide musiche, gioia allo stato puro. Per partecipare è necessario compilare l’iscrizione online https://bit.ly/WorkshopGrupoCorpo entro il 27 gennaio; sono già centinaia le richieste prevenute, necessarie per ricevere il link per collegarsi sulla piattaforma zoom.

”È l’amore per il pubblico italiano, il legame con il palcoscenico di danza di Vicenza e con la direzione artistica del Teatro di Vicenza, che ci spinge a proporre iniziative di questo tipo: vogliamo mantenere vivo il contatto con i nostri spettatori”, comunica la compagnia dal Brasile ed è molto importante che artisti di fama internazionale, come gli straordinari danzatori della compagnia Grupo Corpo, mettano a disposizione del pubblico italiano, la loro energia, la loro preparazione e la loro gioia di vivere per restare connessi e danzare tutti insieme, professionisti e normali spettatori. L’esperienza, la prima in Italia per la compagnia, riprende un format già utilizzato In Brasile: oltreoceano le lezioni di danza online dei Grupo Corpo sono state seguite da migliaia di spettatori.

Grupo Corpo è la Compagnia di danza fondata nel 1975 a Belo Horizonte da Paulo Pederneiras (a tutt’oggi direttore artístico dell’ensemble), simbolo eccellente della danza contemporanea brasiliana. Dopo i primi lavori, da subito premiati da un grande successo come “Maria Maria” e “Preludios”, Rodrigo Pederneiras diventa coreografo stabile (1978), segnando in modo inconfondibile la cifra artistica del gruppo. Lo stile dei suoi danzatori è basato infatti su tecniche classiche ma si rinnova continuamente, nutrendosi di suggestioni provenienti da generi e culture diverse, creando un’atmosfera inconfondibile, arricchita da musiche originalissime e di grande valore, da scenografie minimali sempre elegantissime e dai costumi iconici di Freusa Zechmeister, il tutto per regalare al pubblico un’esperienza di spettacolo unica e indimenticabile.

La Compagnia, con la sua fusion eclettica di danza brasiliana, i suoi ritmi musicali e le influenze etniche, filtrate dal rigore formale della danza di ispirazione neoclassica , si è esibita ben tre volte sul palcoscenico del Teatro Comunale di Vicenza, oltre a numerosi passaggi al Festival dei Due Mondi di Spoleto e sui più importanti palcoscenici di danza a livello internazionale, sempre acclamatissima dal pubblico e dalla critica. Nel 2013 è al TCVI proprio con “Parabelo” e “Sem Mim”,nel 2014 con i lavori “Imã” e “Triz” e nel 2018 con “Dança Sinfônica” creata nel 2015 per celebrare i quarant’anni della Compagnia, e “Gira”, un’originale creazione ispirata ai rituali dell’Umbanda, del 2017. In attesa di rivederli sui nostri palcoscenici con il loro ultimo lavoro “Gil” (2019), costruito sui ritmi sonori del tropicalismo di Gilberto Gil, per apprezzare l’eclettismo dei Grupo Corpo, non resta che collegarsi con i social del TCVI, il 29, 30 e 31 gennaio, dalle 18.00 alle 19.00.