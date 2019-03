Grande attesa per MondoMotori Show a Vicenza

Un appuntamento per tutta la famiglia quello che Italian Exhibition Group. Presenta il 30 e il 31 marzo nel Quartiere Fieristico di Vicenza. Riflettori puntati sulle novità del settore auto, moto e racing con importanti partner ed esibizioni mozzafiato.

Il 30 e il 31 marzo saranno due giorni ricchi di emozionanti novità per gli appassionati delle due e delle quattro ruote: torna MONDOMOTORI SHOW – driving passion, il salone dei motori organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Il weekend trasformerà il Quartiere Fieristico di Vicenza in un rombante circuito ad alto tasso di adrenalina. Ma l’undicesima edizione di MONDOMOTORI SHOW sarà un’esperienza divertente e appassionante anche per tutta la famiglia, per grandi e piccini grazie alle esibizioni e alle spettacolari acrobazie proposte dagli eventi collaterali.

Gli amanti di auto e moto di ogni età potranno ammirare gli ultimi modelli di serie, stupirsi di fronte alle più estreme customizzazioni, emozionarsi con le “vecchie signore” del passato, assaporare l’avvincente mondo delle gare stringendo la mano ai campioni di molte discipline come il rally, il drifting e il freestyle. Potranno inoltre dedicarsi allo shopping per rinnovare il proprio abbigliamento tecnico o l’accessoristica, e partecipare a molte attività come simulazioni e dimostrazioni di guida sicura in collaborazione con la Polizia Stradale.

Con i suoi 12.000 mq di superficie la Hall 7 presenterà la più grande esposizione di novità del settore auto del Nord Est, con le anteprime e le novità in uscita dei marchi leader del settore. Nella Hall 6 una vetrina interamente dedicata all’ibrido e all’elettrico, oltre all’offerta di noleggio a lungo termine e flotte aziendali per i visitatori business.

Nella Hall 4 ampio spazio alle gloriose quattroruote che hanno fatto la storia del rally, pezzi unici e originali che raccontano le imprese di piloti quali il bassanese campione del mondo Miki Biasion, ospite della sezione vicentina dell’ACI. Tra prototipi, auto ufficiali da corsa, e show car, ma anche impianti audio, accessori e ricambi per tutte le categorie, l’area dedicata a Racing e tuning permetterà agli appassionati di confrontarsi con preparatori esperti e raccogliere consigli utili per personalizzare e trasformare al meglio le proprie auto.

Il paradiso dei centauri sarà il MotorBike Show della Hall 1, uno spazio per esplorare il mondo delle due ruote a 360°. In collaborazione con i principali concessionari del vicentino sarà possibile ammirare dal vivo gli ultimi modelli di serie destinati al mercato, ma anche le special customizzate dai migliori preparatori in arrivo da tutta Italia. Non mancheranno all’interno del padiglione le aziende leader specializzate in abbigliamento e accessori che presenteranno le novità in promozione per i visitatori.

A disposizione del pubblico, inoltre, una mostra mercato sull’usato di qualità (Hall 2), ricca di occasioni su auto storiche o di interesse storico e tanto intrattenimento per grandi e piccini con spettacolari acrobazie ospitate negli spazi esterni della fiera. Imperdibili, infatti, i live show: su tre “palcoscenici” allestiti per l’occasione si alterneranno in performance mozzafiato campioni di drifting, freestyler di fama internazionale e stuntman professionisti.

FOCUS ON MONDOMOTORI SHOW 2019

Organizzazione: Italian Exhibition Group SpA; Periodicità: annuale; Sede: Quartiere fieristico di Vicenza – Via dell’Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza; Ingresso: grande pubblico; Orari: sabato 9.00 – 20.00, domenica 9.00 – 19.00; Biglietto: intero 14 euro, on-line ticket ridotto 10 euro, gratis per bambini fino a 10 anni compiuti, persone con disabilità e loro accompagnatori. Website: www.mondomotorishow.it