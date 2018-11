GRANCONA – Cade mentre raccoglie le olive, muore dopo 5 giorni

Era caduto mentre raccoglieva le olive nel suo oliveto a Grancona in via Pianezze. Sabato il pensionato Sergio Canevarollo è caduto a terra attorno alle 9 del mattino, da una scala di legno, facendo un volo di oltre 2 metri. La brutta caduta ha avuto tragiche conseguenze: il pensionato non si è più ripreso ed è stato ricoverato al San Bortolo in coma. Ieri è spirato in ospedale: i funerali si svolgeranno sabato mattina.