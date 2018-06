Governo Lega-M5S – Bizzotto (Lega): “Con Salvini più forti in Europa”

“Grazie al nostro leader Matteo Salvini nasce il governo del cambiamento che difenderà gli interessi degli italiani in Europa”. Lo dichiara l’eurodeputato vicentino del Carroccio e capogruppo della Lega nel Parlamento Europeo, Mara Bizzotto.

“Alla faccia della UE, di Juncker, di Oettinger e di tutti quelli che a Bruxelles e a Berlino ci vogliono male -continua Bizzotto- in Italia è nato il governo del cambiamento che porterà finalmente il nostro Paese ad essere protagonista in Europa e nel mondo. Il Governo Lega – M5S difenderà gli interessi dell’Italia anche e soprattutto in Europa affinché non succeda mai più che qualcuno decida sopra la testa dei cittadini italiani”.

“Un ringraziamento speciale va al nostro leader Matteo Salvini, al suo lavoro e alla sua straordinaria visione politica che ha trasformato il nostro sogno in realtà – continua l’eurodeputata Bizzotto – Un grande in bocca al lupo a tutta la compagine governativa della Lega dove, con nostra grande soddisfazione, trovano posto anche 2 Ministri Veneti, con la vicentina Erika Stefani che gestirà l’importantissima partita dell’autonomia della Lombardia e del Veneto. Avanti futuro!”