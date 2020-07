Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Modernizzazione del Paese, parità di genere ed ecologia: ecco le linee guida del premier Conte per far ripartire l’Italia post-pandemia. Ma secondo i Vicentini come è stata gestita dal Governo l’emergenza Covid? Servizio di Ottavia Castegnaro.