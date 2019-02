Goldin sbarca a Padova con le ‘grandi mostre’

Si chiama “Padova. La meraviglia del colore” il progetto sottoscritto dal Comune di Padova e dall’azienda trevigiana Linea d’ombra del curatore Marco Goldin, che nei prossimi tre anni porterà nel capoluogo euganeo due grandi mostre al centro culturale Altinate San Gaetano. Il primo appuntamento, dal titolo “Van Gogh. I colori della vita”, andrà in scena dal 10 ottobre 2020 all’11 aprile 2021. Linea d’ombra punta a ripetere il successo delle mostre su van Gogh organizzate a Treviso, Brescia, Genova e Vicenza, che hanno richiamato oltre due milioni e mezzo di persone. Il progetto poi continua con “Storia dei cieli da Canaletto a Monet. L’incanto dell’azzurro e di altri colori dai vedutisti agli impressionisti”, la mostra in programma dal 30 ottobre 2021 al primo maggio 2022. In questo caso Linea d’ombra proporrà diversi riferimenti a Giotto e Galileo con il progetto Padova Urbs Picta, dedicato agli affreschi nella Cappella degli Scrovegni e ai cicli pittorici padovani del Trecento.