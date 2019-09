Gli uomini più hot dell’estate? Ecco la classifica

Sul podio degli uomini più hot di questa calda estate italiana ormai al termine troviamo il il “Marco Polo” Lorenzo Richelmy (29 anni) al primo posto, l'”Uomo Ragno” Tom Holland (23 anni)al secondo posto, ed Ansel Elgort (25 anni), che è terzo. A stilare la classifica un importante e noto sito di trend femminili, che ha intervistato un campione di 3.000 donne tra i 20 e i 50 anni.

Tra gli attori che quest’estate hanno catturato il cuore del pubblico femminile, al quarto posto si colloca Nick Robinson (24 anni). E, poi ancora, è quinto Edoar­do Stra­no (26 anni), un gio­va­ne at­to­re si­ci­lia­no che ha de­but­ta­to per la pri­ma vol­ta al ci­ne­ma nel nuo­vo film di Mar­co Bel­loc­chio “Il tra­di­to­re”.

In sesta posizione troviamo quindi il gallese Taron Egerton (29 anni) che in “Kingsman – Secret Service” ha il ruolo del favorito del personaggio interpretato da Colin Firth: il film si rivela un grande successo incassando oltre 400 milioni di dollari. E settimo segue Tye Sheridan (22 anni), che ha debuttato con il film “The Tree of Life” di Terrence Malicke.

Al numero otto della classifica troviamo Daniel Kaluuya (30 anni) che ha recitato sul grande schermo nei film “Johnny English – La rinascita”, “Kick-Ass 2” e “Sicario”. E chiudono poi la graduatoria, rispettivamente al nono e decimo posto, l’attore franco-statunitense Timothée Chalamet (23 anni) che ha esordito sul grande schermo con “Men, Women & Children” e con “Interstellar”, e Lucas Hedges (22 anni) che ha avuto ruoli in film molto applauditi in “Manchester by the Sea” e “Lady Bird”.