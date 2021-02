Gli ortaggi vicentini dei “giorni della merla” su Rai2 a “I fatti vostri”

Il Broccolo Fiolaro di Creazzo ed il Broccolo di Bassano del Grappa saranno i protagonisti, oggi martedì 2 febbraio su Rai2, della puntata de “I fatti vostri”, la piazza degli italiani che ogni giorno punta i riflettori storie e tradizioni che rendono grande il nostro Paese. Nel caso specifico, naturalmente, si tratta dei “giorni della merla”.

Ogni anno la fine del mese di gennaio, infatti, acquista un significato tutto particolare: il 29, 30 e 31 sono chiamati i “giorni della merla”, quelli che per tradizione sono considerati i più freddi dell’anno. Come spesso accade, quando parliamo di tradizioni popolari, non è possibile stabilire con certezza l’origine della locuzione “giorni della merla”. Nel corso del tempo gli studiosi hanno identificato almeno quattro storie che potrebbero spiegarne la nascita: due riguardano il Po, altre due un uccello alle prese con il gelo invernale. Sta di fatto, che questi giorni sono quelli che danno luogo alle migliori produzioni di alcuni vegetali, tra cui il Broccolo Fiolaro di Creazzo ed il Broccolo di Bassano del Grappa.

La storia di questi due prodotti, straordinari e dalle particolari caratteristiche organolettiche, è decisamente interessante. Proprio per questo Coldiretti Vicenza li ha portati a Roma, per far sì che si accendano i riflettori su di loro.

Broccolo Fiolaro di Creazzo. Il Broccolo Fiolaro è l’orgoglio di Creazzo, piccolo comune dei Colli Berici ad ovest di Vicenza. Un ortaggio che incuriosisce, perché si consumano solo i “fioi” (figli in dialetto), ovvero i germogli racchiusi tra le foglie, che grazie alle rigide temperature di gennaio e febbraio diventano turgidi e croccanti. È coltivato da almeno 1800 anni ed è parte integrante degli abitanti di questa comunità.

Da Catone a Cracco, sono tanti gli ammiratori di questa verdura. Il primo che citò questa verdura fu Catone il vecchio. Nei suoi scritti il fiolaro veniva descritto sia per il sapore che per i benefici che ha su chi lo consuma, facendoci capire come già in epoca romana il broccolo vicentino fosse riconosciuto come prodotto di una certa importanza. Qualche anno più tardi, nel 1786, fu Goethe ad immortalare in uno schizzo una venditrice di broccoli in piazza, intenta a trasportare sulle spalle due ceste ricolme di fiolaro. Su tutti, Carlo Cracco, creatino doc, nonché chef pluripremiato, nei suoi menù stellati utilizza con piacere il broccolo della sua terra d’origine. Ed ecco che oggi “la crema di castagne affumicate e broccolo fiolaro” o “il baccalà marinato al caffè con broccolo fiolaro” diventano portate ambite a livello globale, facendo conoscere al grande pubblico il prelibato broccolo.

Broccolo di Bassano del Grappa. Altra varietà coltivata nei campi vicino al famoso Ponte degli Alpini è il Broccolo di Bassano, un’eccellenza tramandata dalle generazioni di orticoltori locali, veri custodi delle sementi. Ortaggio autoctono, nasce da una lavorazione strutturata, attenta alle peculiarità del prodotto, in particolare ai diversi periodi di disponibilità, con una raccolta che va effettuata durante i mesi invernali. Si tratta di un prodotto che necessita delle gelate tipiche della stagione fredda e di un’attenta cura quotidiana per crescere sano, forte, ed esprimere i suoi intrinseci valori organolettici. Le foglie lanceolate racchiudono un cuore bianco impiegato una varietà simile al cavolfiore, ma più piccola ed anche più saporita, inodore durante la cottura. Un concentrato di bontà.