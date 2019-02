“Gli occhi di MadreTerra”, l’Altopiano incanta il web con una foto virale

Una pozza d’alpeggio come tante, la magia dell’inverno finalmente arrivato, lo scatto giusto al momento giusto: ecco “gli occhi di Madre Terra”, la foto diventata virale nella ultime ore, scattata dalle Guide dell’Altopiano di Asiago. “In questi giorni le pozze d’alpeggio ci regalano un’effetto molto suggestivo che ha suscitato particolari leggende nell’Arco Alpino… ed anche a noi fa bene pensare che la Natura ci osserva sempre quando andiamo per prati e boschi” – queste le parole delle Guide che accompagnano la straordinaria foto, nella loro pagina Facebook, che sta facendo il record di condivisioni.

Alla domanda su dove si trovi esattamente questa pozza d’alpeggio, le Guide tengono per loro l’esatta ubicazione del luogo: ad ognuno di noi, quindi, la bellezza di “andar per boschi”, come avrebbe detto il buon vecchio Mario Rigoni Stern, cercando di scorgere questo occhio dal potere così evocativo, magari “in una notte d’inverno trasportati su una slitta tirata da un generoso cavallo per la piana di Marcesina imbevuta di luce lunare”….