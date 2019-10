Gli insegnanti si aggiornano facendo rafting in Valstagna

100% Prof” è il titolo dell’iniziativa pensata per l’aggiornamento degli insegnanti delle scuole italiane di ogni ordine e grado in Valstagna, in una struttura riconosciuta dalla Federrafting per l’attività sportiva e dal MIUR per quella sportiva e didattica con il nome di “Vivere il Fiume”.

Questo fine settimana si sono svolti due corsi di aggiornamento per insegnanti (altri sono previsti il 12 e il 19 ottobre) che hanno interessato circa 75 docenti provenienti da tutto il Triveneto, ma anche da Lombardia e Toscana.

Con gli esperti gli insegnanti hanno affrontato una serie di temi: una parte dedicati all’ambiente e quindi allo studio del fenomeno carsico e alle sorgenti del Lago del Subiolo, alle Grotte di Oliero e ai Fontanazzi di Solagna.

Al corso si è parlato di navigazione, sport fluviali e all’aperto. Una lezione è stata dedicata al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e della risorsa idrica. Inoltre è stata trattata anche l’importanza dell’utilizzo di innovativi strumenti multimediali a scopo didattico: a questo proposito è stata illustrata la realizzazione dell’App Grotte che viene utilizzata da qualche anno come strumento didattico che offre la cosiddetta “realtà aumentata”.

Ad ottobre sono previsti i corsi sul cicloturismo e sulla ciclopista del Brenta e poi sulla storia della Valbrenta tra l’Altopiano e il Massiccio del Grappa.