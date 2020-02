Gli esperti: “Italia piena di contagiati? Sì, perché li stiamo cercando”

Perchè l’Italia è il paese europeo con più contagiati? Il web è pieno di domande di questo genere e le risposte vanno dal complottista all’accusatore del governo.

In realtà l’Italia, al momento, è il Paese che in Europa ha adottato le misure più stringenti per tentare di contenere il virus: dal 30 gennaio è stato deciso il blocco dei voli da e per la Cina. Solo Repubblica Ceca e Grecia hanno adottato la stessa misure. Gli altri Paesi europei applicano l’isolamento per tutte le persone provenienti dalla Cina solo per i casi sospetti. Ai singoli viene lasciata la responsabilità dell’autodichiarazione e della prevenzione.

A rassicurare circa l’aumento dei contagi è il noto virologo Roberto Burioni che ha chiarito come questa improvvisa crescita dei casi positivi al test del coronavirus sia da attribuire alle misure messe in atto dal governo per evitare un’espandersi ulteriore dell’epidemia: “Se qualcosa non si cerca, non si trova. Se qualcosa si cerca, si trova. Tracciare i contatti di chi è già positivo, infatti, avrà come inevitabile conseguenza il fatto di trovarne degli altri ma, allo stesso tempo, permetterà di proteggere un numero esponenzialmente più altro di nostri concittadini (di noi stessi!) dal rischio del contagio” – ha spiegato Burioni sul suo blog Medical Facts – sappiamo quanto SARS-CoV-2 sia infettivo – ha scritto -. Sappiamo inoltre anche quanto sia subdola ed efficiente la modalità di contagio, che avviene quando chi ha già l’infezione non manifesta sintomi evidenti”.

“L’aumento progressivo dei casi del nuovo coronavirus rilevati in Italia non indica che l’epidemia si sta espandendo, ma che casi già presenti da almeno una decina di giorni ora vengono scoperti», ha spiegato all’Ansa il fisico esperto di sistemi complessi Alessandro Vespignani, direttore del network Science Institute della Northeastern University di Boston – i casi adesso vengono scoperti, ma erano già quasi tutti lì e i numeri – ha aggiunto – saliranno ancora per un po’, ma l’epidemia non si sta espandendo”.