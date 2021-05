Gli eredi di Nereo Quagliato donano statua in bronzo al reparto di ostetricia del San Bortolo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ieri pomeriggio, all’ospedale San Bortolo di Vicenza, si è svolta la cerimonia di consegna di una donazione molto particolare: si tratta infatti di una statua in bronzo realizzata da Nereo Quagliato e donata all’ospedale dagli eredi del noto artista vicentino. L’opera, intitolata “Mamma con bambina e coniglietto”, realizzata nel 1992, è stata collocata nella sala di attesa del reparto di Ostetricia.

A ricevere il dono erano presenti il dott. Salvatore Barra, Direttore Sanitario dell’ULSS 8 Berica, e il dott. Giuliano Carlo Zanni, direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Bortolo.

Nato nel 1939 a Vicenza, e scomparso nel 2012, Nereo Quagliato è stato una voce significativa della scultura italiana del Novecento, uno degli artisti vicentini contemporanei più noti, anche a livello nazionale e all’estero, dove ha lavorato per anni.

«Nereo Quagliato – spiegano gli eredi, Mirella Quagliato, Margherita Quagliato, Carla Danielato e Federico Danielato – è sempre stato molto legato a Vicenza, donando alla sua città numerose opere nel corso degli anni. Inoltre nel suo percorso artistico il tema della maternità e della donna in generale è stato particolarmente rilevante, tanto è vero che è ricorrente nelle sue opere. Per questo motivo ci è sembrata una scelta naturale donare quest’opera all’ospedale di Vicenza e in particolare al reparto di Ostetricia e Ginecologia».