Gli auguri di Variati al Ministro vicentino Erika Stefani

“Esprimo un caloroso augurio di buon lavoro ad Erika Stefani per l’importante e impegnativo incarico a cui è stata chiamata. Era da 20 anni che un ministro della Repubblica non proveniva dalla terra vicentina”. E’ questo il commento di augurio del sindaco di Vicenza Achille Variati al nuovo ministro del Governo Lega-M5s Erika Stefani.

“Sono certo -aggiunge Variati- che Erika Stefani svolgerà il suo compito nel nuovo Governo con competenza, serietà e grande attenzione ai territori. A lei spetterà proprio il delicato incarico di occuparsi dei temi delle autonomie e dei rapporti tra lo Stato e i territori, nell’ottica della sussidiarietà, anche in relazione all’attuazione della riforma delle Province. Come presidente dell’Upi sono fin d’ora a disposizione per dare il mio contributo in una materia di primaria importanza per gli effetti molto concreti che determina sui servizi ai cittadini”.