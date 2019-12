Gli auguri del vicesindaco Tosetto per i 100 anni di Clara Fuso

Oggi pomeriggio il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto si è recato nella Residenza San Camillo di Vicenza dove ha portato gli auguri a nome dell’amministrazione comunale a Clara Fuso per il suo centesimo compleanno, donandole un mazzo di fiori. Per l’occasione era presente anche Bruno Preto, consigliere comunale di Costabissara, comune dove la signora era residente fino a giugno 2016.

Clara, nata il 29 dicembre 1919 a Costabissara è vedova e ha due figli, Giuseppina e Renzo. In gioventù Clara ha frequentato il corso di sarta e lavorava in casa come magliaia per i familiari ed il vicinato. Nel 1946, concluso il secondo conflitto mondiale, si è sposata ed è entrata a far parte del nucleo familiare del marito. In questi anni lavorava i campi della famiglia del marito, aiutava nella cura del bestiame e nelle faccende domestiche.Viene descritta dai figli come una gran lavoratrice ed una mamma che dimostrava il suo affetto tramite “gesti di servizio”: si preoccupava del benessere dei figli, in particolare accertandosi che avessero mangiato, o si offriva di accudire i nipoti.Fino all’età di 83 anni era una donna molto attiva: ha allevato cinque nipoti fino al loro ingresso a scuola, andava in bicicletta, in parrocchia si dedicava agli anziani e alle svolgimento delle pulizie.