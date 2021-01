Gli asili donano brandine dismesse al canile di Vicenza

Le 17 scuole dell’infanzia comunali hanno donato numerose brandine dismesse al canile di Gogna, gestito da Enpa di Vicenza. Le brandine provenienti dagli asili della città diventeranno quindi dei comodi giacigli per gli ospiti del canile municipale.

Questa mattina il vicesindaco Matteo Tosetto e l’assessore all’istruzione Cristina Tolio si sono recati in canile per la donazione, accolti dal vicepresidente di Enpa Vicenza, Luca Poncato.

“La collaborazione tra Enpa e l’assessorato all’istruzione consentirà di riutilizzare le brandine dismesse dalle scuole dell’infanzia – ha spiegato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio -. Una cinquantina di brandine, infatti, vengono consegnate oggi e utilizzate dai cani ospiti del canile di Vicenza che potranno richiederne ancora visto che sono 215 in totale quelle a disposizione. Un esempio di riciclo di un bene materiale che, quindi, non verrà buttato e pertanto non andrà a gravare sull’ambiente. Le brandine che non verranno utilizzate da Enpa le mettiamo volentieri a disposizione di altri canili”.

“Ringrazio l’assessore Tolio che si è occupata dell’acquisto di nuove brandine per i bambini e che ha pensato di donare le attrezzature dismesse al canile – ha commentato il vicesindaco e assessore ai servizi sociali con delega alla tutela e benessere degli animali Matteo Tosetto -. È un messaggio importante di aiuto nei confronti di Enpa che accoglie 120 cani di cui i volontari si occupano quotidianamente. Inoltre Enpa è sempre stato collaborativo nei confronti dei cittadini che hanno un animale, a volte unica compagnia, e che, in particolare in questo momento di crisi dovuto alla pandemia, sono in difficoltà economiche. Tra le iniziative avviate a questo fine c’è anche la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà che posseggono animali domestici”.

“Ringrazio l’amministrazione per questo prezioso gesto che denota una volta ancora l’attenzione verso gli animali offrendoci un contributo in più per il loro benessere – è intervenuto il vicepresidente di Enpa Vicenza, Luca Poncato -. L’iniziativa è particolarmente lodevole perchè consente il riutilizzo, per un nobile motivo di un oggetto che altrimenti sarebbe stato gettato. Ci sono però molte necessità qui in canile e anche presso le abitazioni di quei cittadini che in questa fase della pandemia sono in difficoltà nel mantenere il proprio animale domestico. Chi volesse contribuire a sostenerci troverà tutte le modalità di sostegno nel nostro sito https://www.enpavicenza.it/.

L’iniziativa rientra tra i progetti educativi avviati nelle scuole per promuovere la tutela dell’ambiente e al riutilizzo dei rifiuti e degli oggetti dismessi dando loro una seconda vita. Tra questi, grande interesse ha suscitato il progetto ComposTiamo, che prevede azioni culturali, educative e informative sul tema dei rifiuti, coinvolgendo i bambini nella raccolta differenziata e nella pratica del compostaggio domestico. Ora il dono delle brandine ai cani diventa un ulteriore messaggio educativo sull’importanza del riciclo.

Le brandine donate al canile sono state sostituite con lettini nuovi acquistati dal Comune quest’estate nell’ambito dell’operazione di adeguamento delle scuole alle normative anticontagio.

Informazioni: SoSpesa animali, raccolta cibo e prodotti per animali di famiglie in difficoltà