Gli artigiani puntano su Alibaba.com

Opportunità per le aziende di essere presenti nella più grande “fiera” globale on line disponibile: al via la collaborazione tra Confartigianato Imprese Vicenza e Alibaba.com

Una nuova opportunità per le aziende di trasformare il proprio business in chiave digitale e farsi conoscere nel mondo, in particolar modo in questo momento in cui spostarsi o organizzare eventi resta ancora difficile. Confartigianato Imprese Vicenza, consapevole del peso che l’export ha per la gran parte delle imprese del territorio, attraverso il suo DIH- Digital Innovation Hub, ha infatti avviato una collaborazione con uno dei marketplace online B2B di riferimento al mondo: Alibaba.com (presente in 190 paesi e con un bacino di 18 milioni di compratori attivi).

L’obiettivo di questa iniziativa, tra le poche in Italia e unica nell’area settentrionale del Paese, è portare le realtà imprenditoriali a posizionarsi su Alibaba.com, la più grande “fiera” on line attualmente disponibile per il mercato del B2B, abbracciando l’innovazione digitale per ampliare i propri mercati di sbocco e la domanda grazie ai molteplici strumenti e soluzioni offerti dalla piattaforma Alibaba.com. Per fare tutto questo al meglio le aziende potranno contare sull’accompagnamento dagli esperti certificati del DIH.

I dettagli della collaborazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà sulla piattaforma Zoom ( https://zoom.us/j/92928654274 , ID: 929 2865 4274 )

VENERDÌ 12 GIUGNO ALLE ORE 11.30

Interverranno: Cristian Veller, presidente della Categoria ICT di Confartigianato Vicenza e Veneto; Luca Curtarelli, responsabile Business Development Italy di Alibaba.com; Matteo Pisanu Responsabile del Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza.

Per motivi di carattere organizzativo è necessaria la preventiva conferma di partecipazione