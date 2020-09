Gli Amici della Bertoliana donano totem informativi per i bambini

Succede in tempo di difficoltà che le sinergie aumentino e che si creino nuovi ponti e nuove modalità di collaborazione. Succede che la Biblioteca Bertoliana e l’Associazione Amici della Bertoliana aggiungano nuovi stimoli alla loro già proficua collaborazione e lavorino assieme per promuovere un’iniziativa per i bambini per far capire loro cosa sia il Covid-19 e come combatterlo.

Per venire incontro alla necessità di fornire in modo leggero ma scientificamente curato informazioni sul virus, gli Amici della Bertoliana, vicini alla civica vicentina dal 2010 per sostenere progetti di fundraising per la valorizzazione del patrimonio e il restauro, ma anche presenti nel collaborare per incontri culturali e per progetti formativi, hanno voluto donare totem informativi prodotti dall’Associazione Pleiadi e realizzati dalla Rete Nazionale dei Musei dei bambini (il network che unisce i 4 musei dei bambini italiani, Children’s Museum di Verona, Explora il Museo dei Bambini di Roma, MUBA – Museo dei Bambini Milano, La città dei bambini e dei ragazzi di Genova), per la campagna #nondimentichiamoibambini, un’iniziativa che ha lo scopo di offrire ai bambini e alle loro famiglie la possibilità di vivere gli spazi pubblici in maniera inclusiva, per tornare passo dopo passo alla normalità, attraverso dispositivi a misura di bambino da utilizzare nei luoghi pubblici. Ciascuna delle sei sedi delle biblioteche cittadine di pubblica lettura (Palazzo Costantini, Anconetta, Riviera Berica, Laghetto, Villa Tacchi, Villaggio del Sole) avrà un tale dispositivo da collocare nell’area dedicata ai più piccoli.

“In Bertoliana i bambini non li dimentichiamo mai e non li abbiamo dimenticati nemmeno nel periodo di chiusura per COVID-19 e soprattutto ora nel post-lockdown – ribadisce la Presidente della Biblioteca Bertoliana -: loro sono il nostro futuro. Un futuro che però deve essere consapevole. Consapevole di cosa oggi si sta vivendo. Per questo siamo grati agli Amici della Bertoliana che hanno risposto con entusiasmo alla nostra richiesta di supportare e informare i bambini che entrano nelle nostre sedi attraverso un percorso conoscitivo adeguato ma nello stesso tempo giocoso e colorato come sono i totem studiati dalla Rete Nazionale dei Musei dei Bambini italiani”.

“Il progetto è stato attivato grazie al sostegno della nostra associazione, Amici della Bertoliana, e in particolare grazie alla disponibilità del membro del Direttivo Antonio Bicego, che ha sponsorizzato il progetto con una donazione personale di più di 500 euro – spiega l’Associazione Amici della Bertoliana -. È un’attenzione rivolta ai piccoli lettori, e speriamo grandi lettori del futuro, che consentirà di rendere le biblioteche di quartiere fruibili ancora più in sicurezza. Il materiale porta l’attenzione sui bambini, i comportamenti da tenere perché anche i più piccoli possano avere il diritto di conoscere e capire con termini adeguati all’età”.

Il totem dispensa consigli ai bambini sui comportamenti da tenere; tutti i lati sono graficati e i testi sono riportati in modalità bilingue. Vengono proposte anche curiosità da tutto il mondo legate alla diffusione del virus.

Il messaggio è chiaro: conoscenza, consapevolezza e condivisione del sapere ci aiutano ad affrontare al meglio situazioni difficili come quella che stiamo attraversando. I bambini sono il futuro e questa è un’occasione di insegnare loro valori civici e fiducia nell’approccio scientifico.