Gli Alpini curano il giardino di Villa Cordellina Lombardi

Alpini di Montecchio custodi del decoro della parte del parco di Villa Cordellina Lombardi concessa in comodato d’uso al Comune.

Tramite una convenzione della durata di 5 anni, l’Amministrazione comunale ha affidato al Gruppo Alpini di Montecchio Maggiore gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia della parte del giardino monumentale di Villa Cordellina Lombardi prospiciente Corso Matteotti, concessa in comodato d’uso dalla Provincia al Comune assieme all’adiacente sala intitolata a Remo Schiavo. Gli Alpini avranno il compito di curare la manutenzione dei prati, assicurando al contempo il decoro degli stessi.

“Abbiamo accolto favorevolmente la disponibilità espressa dagli Alpini – commenta l’assessore alla manutenzione del patrimonio Carlo Colalto -, non solo perché conosciamo l’impegno con cui affrontano gli incarichi loro affidati, ma anche perché, essendo volontari che si mettono a disposizione della collettività, risparmieremo sulle spese di manutenzione”.

“In futuro – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – sempre in accordo con la Provincia, proprietaria della villa, abbiamo intenzione di aprire al pubblico la parte di parco a noi affidata, per farla diventare un nuovo luogo d’incontro per tutta la cittadinanza”.

“La nostra disponibilità – afferma il presidente del Gruppo, Remo Chilese – è mossa da un intento solidale, in quanto confidiamo che le risorse risparmiate siano impiegate dal Comune per altri interventi, ma anche perché molti Alpini sono legati da un sentimento di affetto sia verso la villa sia verso Remo Schiavo”.