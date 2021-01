Gli allentamenti di Natale e Capodanno portano in Spagna la terza ondata

Come temuto, le celebrazioni di fine anno, agevolate dall’allentamento delle restrizioni, hanno portato i contagi a livelli record in Spagna poiché il paese ha già ufficialmente più di 2,4 milioni di casi e più di 55.000 morti .

Di conseguenza, secondo i dati del governo, il numero di ricoveri e ricoveri in terapia intensiva è cresciuto rispettivamente dell’82 e del 60% in sole due settimane, costringendo in particolare l’installazione di ospedali da campo a Valencia. Affacciato sul Mar Mediterraneo, l’Hospital del Mar, creato nel 1905 per curare i marittimi affetti da malattie infettive, dedica già quattro dei suoi dodici piani ai pazienti Covid.