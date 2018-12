Gli abeti dell’Altopiano nel mercato di Campagna Amica

Oltre cento abeti dell’Altopiano verranno proposti nel weekend al mercato coperto di Campagna Amica in contra’ Cordenons 4 a Vicenza (davanti al Liceo Pigafetta) ed al mercato di Campagna Amica di Malo, nell’area coperta della Cantina sociale Val Leogra.

“Un’iniziativa di solidarietà importante – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – alla quale siamo certi i veneti, ma non solo, risponderanno con la sensibilità e generosità che manifestano sempre nei casi di bisogno. Un’attenzione data anche dal fatto che i vicentini non nascondono il proprio amore per l’Altopiano, che si caratterizza per le distese di abeti, oggi in più zone dilaniati dal maltempo, nonché per un’esposizione solare pressoché unica tra gli altopiani di tutta Europa”.

L’iniziativa coinvolge l’intero territorio nazionale, in quanto Coldiretti ha compreso la gravità della situazione nei territori più colpiti delle province di Vicenza e Belluno, quindi ha dato il via ad una campagna di solidarietà per salvare i boschi veneti.

Per la prima volta, quindi, diventano alberi di Natale gli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del Nordest, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso ottobre. Coldiretti, Federforeste e Pefc sono impegnati nella rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione del Natale.

L’appuntamento è per sabato 8 dicembre 2018, alle 9.30 giorno dell’Immacolata, dedicato tradizionalmente all’acquisto ed alla preparazione dell’albero di Natale, dal mercato di Campagna Amica in via San Teodoro 74 a Roma a quello di Milano in via Friuli 10/A, fino a quello di Vicenza in contra’ Cordenons 4 o di Malo, alla Cantina sociale Val Leogra, dove arriveranno le piante cadute sull’Altopiano di Asiago.

“Si tratta di un’iniziativa per dare la possibilità di aiutare concretamente i territori devastati – concludono Cerantola e Palù – ma anche per far conoscere l’importanza di scegliere per Natale l’albero vero made in Italy, che concilia il rispetto della tradizione con quello dell’ambiente, a differenza di quelli di plastica, che nascono dal petrolio ed inquinano l’ambiente”.