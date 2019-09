Giusy Zenere: la comica vicentina cerca la madre biologica dalla d’Urso

È stata inaugurata a Live-Non è la d’Urso la nuova rubrica DNA, che ha lo scopo di aiutare le persone a rintracciare i propri genitori biologici. Uno spazio che Barbara d’Urso ha voluto aprire dopo il fortunato caso di Paola Caruso che, grazie alla trasmissione di Canale 5, è riuscita a rintracciare la madre biologica Imma. Dopo l’ex Bonas di Avanti un altro è ora il turno di Giusy Zenere, la comica vicentina diventata famosa qualche anno fa grazie a La sai l’ultima. “Mia madre adottiva Cleofe è andata via all’età di 100 anni e 4 mesi. In punto di morte mi ha consigliato di cercare i miei genitori biologici per scoprire se ho ancora qualche legame di sangue, se non sono sola”, ha spiegato la Zenere. “Prima dell’adozione sono stata in orfanotrofio per 18 mesi. I miei genitori biologici dovevano avere all’epoca 18 e 22 anni”, ha aggiunto la comica, che ora potrà realizzare il suo sogno.